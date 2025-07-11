Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı transfer etti

Bacuna'nın, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wehda forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Juninho Bacuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Juninho Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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