Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 15,6 arttı

ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 174 milyon 530 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğulu kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları 2025'in ilk 6 ayında 88 ülke ve serbest bölgeye 24 bin 24 ton ürün gönderdi.

İhracatçılar bu satış karşılığında 174 milyon 530 bin dolar gelir elde etti. Sektör 2024'ün ilk yarısında yaptığı 150 milyon 999 bin dolarlık ihracatını, bu yılın aynı döneminde değerde yüzde 15,6, miktarda ise yüzde 9,2 artırdı.

En fazla geliri 79 milyon 623 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 59 milyon 511 bin dolar, kuru incirden de 10 milyon 670 bin dolar kazanç sağladı.

Bu dönemde kuru meyve ihracatının en çok arttığı ülke grubu Avrupa Birliği oldu.

Pazar payı yüzde 55,3'e çıkan Avrupa Birliği'ne geçen yılın ilk yarısında yapılan 70 milyon 166 bin dolarlık ihracat, yüzde 37,6 artarak 96 milyon 577 bin dolara yükseldi.