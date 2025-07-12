Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusuna isim aranıyor

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusunun isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."