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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:04
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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        C.E. (26) idaresindeki 27 J 5092 plakalı otomobil Güllühöyük yolu İslahiye İstikametine seyir halindeyken sağ arka lastiği patlayınca sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti.

        Yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde sürücüyle birlikte Z.E. (47) İ.G. (28) ve H.G. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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