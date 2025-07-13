Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
C.E. (26) idaresindeki 27 J 5092 plakalı otomobil Güllühöyük yolu İslahiye İstikametine seyir halindeyken sağ arka lastiği patlayınca sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti.
Yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde sürücüyle birlikte Z.E. (47) İ.G. (28) ve H.G. (3) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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