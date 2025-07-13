Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.
Kırsal Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Ahmet Durmuş (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Nehirden çıkarılan Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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