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        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:03
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        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

        Kırsal Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Ahmet Durmuş (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Nehirden çıkarılan Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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