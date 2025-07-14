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        Gaziantep'te 9. Hemşeri Dernekleri Festivali düzenlenecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen hemşeri dernekleri festivali 24 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:24
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        Gaziantep'te 9. Hemşeri Dernekleri Festivali düzenlenecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen hemşeri dernekleri festivali 24 Temmuz'da başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan festival, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenecek.

        Festival kapsamında kurulan çadırlarda yerel kültürlerini tanıtacak olan dernekler, yöresel ürünler ve yemekleri de vatandaşlarla buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer alacağı yöresel oyunlar, yerel sanatçılar tarafından etkinlikler de düzenlenecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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