Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigues'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Portekizli futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Erim Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
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