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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:26
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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

        Doğan, "Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün gibi hafızalarımızda yerini koruyor. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz diken FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerini lanetliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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