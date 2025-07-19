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        Belediye Başkanı Doğan, YKS Türkiye birincisin Özyurtseven'i ziyaret etti

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven'i evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:07
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        Belediye Başkanı Doğan, YKS Türkiye birincisin Özyurtseven'i ziyaret etti
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven'i evinde ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında konuşan Başkan Doğan, "Bu başarılar bizlere umut ve ilham veriyor. Nizip'in adını eğitimde zirveye taşıyan bu iki evladımızı yürekten kutluyorum. Ben sadece bir Belediye Başkanı olarak değil aynı zamanda bir ağabeyleri olarak ta her zaman yanlarında olacağım. Başarı gençlerimizden destek bizden."

        Doğan, Özyurtseven'i altınla ödüllendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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