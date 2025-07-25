Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerdeki aramada, bir miktar esrar, 280 gram uyuşturucu, tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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