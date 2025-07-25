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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:41
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramada, bir miktar esrar, 280 gram uyuşturucu, tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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