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        Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi yaraladı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 05:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 05:10
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        Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi yaraladı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlıların Yeditepe Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.

        Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

        Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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