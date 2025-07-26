Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi yaraladı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların Yeditepe Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.
Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.
Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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