        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, alzheimer hastaları ile 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:44
        Gaziantep'te "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, alzheimer hastaları ile 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

        Belediye bünyesindeki Moral Evi ve Aktif Yaşam Merkezi'nden faydalanan 250 vatandaş Vadi Park'ta buluştu.

        "Gaziantep Run Club" üyelerinin de yer aldığı grup, ısınma hareketinin ardından parkta yürüyüş gerçekleştirdi.

        Moral Evi birim sorumlusu Merve Yalçın, toplumda farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hem alzheimer​​​​​​​ tanılım hastalarımızın yalnız olmadığını göstermek, aynı zamanda 60 yaş üstü danışanlarımızla hep birlikte olduğumuzu göstermek istedik. Biliyorsunuz yalnızlık onlar için en büyük sorun. Bu etkinlikle aslında ne kadar geniş bir kitle olduklarını ve yalnız olmadıklarını gösteriyoruz." diye konuştu.

