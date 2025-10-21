Gaziantep'te 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gürsu Mahallesi'nde bıçakla yaralanan M.C'nin ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrası jandarma ekipleri, olaya karıştığı gerekçesiyle D.K, M.E.A ve A.A'yı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
