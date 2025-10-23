Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı

        Gaziantep'te silahla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te silahla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin (34) silahla ateş ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

        Yapılan araştırmada, Fırat Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Oğuzeli ilçesinde Nar suyu ve Nar ekşisi yolculuğu başladı
        Oğuzeli ilçesinde Nar suyu ve Nar ekşisi yolculuğu başladı
        Gaziantep'te arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih öldü
        Gaziantep'te arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih öldü
        Gaziantep'te 2 iş yerinde yapılan denetimde 6 silah yakalandı
        Gaziantep'te 2 iş yerinde yapılan denetimde 6 silah yakalandı
        Gaziantep'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı
        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı