        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:43
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Şahinbey

        Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla

        Gaziantep Gençlikspor: Emre Güler, Lescov, Hamdi Erkan, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hetman (Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Uğur Okay, Bahadır Kuyucu)

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Saadat, Uğur Kılınç, Marshall, Zeka Çağatay Kır (Batuhan Avcı, Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)

        Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 15-25, 15-11

        Süre: 142 Dakika (28, 33, 33, 25, 23 )

        GAZİANTEP

        GAZİANTEP

