Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Şahinbey
Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla
Gaziantep Gençlikspor: Emre Güler, Lescov, Hamdi Erkan, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hetman (Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Uğur Okay, Bahadır Kuyucu)
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Saadat, Uğur Kılınç, Marshall, Zeka Çağatay Kır (Batuhan Avcı, Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)
Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 15-25, 15-11
Süre: 142 Dakika (28, 33, 33, 25, 23 )
GAZİANTEP
