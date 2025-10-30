Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa

        Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)

        Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)

        Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna (Gaziantep FK)

        Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki tır fabrika duvarının üzerine devrildi
        Gaziantep'te park halindeki tır fabrika duvarının üzerine devrildi
        Gaziantep'te hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları
        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kiş...
        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kiş...