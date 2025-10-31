Gaziantep tanıtımda THY ile harekete geçiyor

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Gaziantep ve çevresinin turizm potansiyeline katkı sağlamak istediklerini, kişi başı 2-3 bin dolar harcayarak 1 milyon turisti bu coğrafyaya çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Programı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, Türkiye'ye kültüre, tarihe, gastronomiye meraklı turistler getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu bağlamda hedeflenen 11 ülkenin olduğunu aktaran Bolat, "ABD başta olmak üzere bu 11 ülkeden gelen turistler, 2-3 bin dolar para bırakıyorlar. Deniz, kum, güneşe gelenlerin rakamları belli ama bunun devam etmesi lazım. Bununla ilgili programlar yapıyoruz, Amerika'dan 5 milyon turist getirme hedefimiz var. Bu sene 1,7 milyon geldi. Aynı dönemde Dubai'ye giden Amerikalı sayısı 300 bin. Bu da gösteriyor ki ülkemizin potansiyeli var. Bu potansiyeli daha da kullanmamız, geliştirmemiz lazım." dedi.

Türkiye'nin tanıtımına önem verdiklerinin altını çizen Bolat, son 3 yılda 436 kampanya düzenlediklerini ve dünya çapında 24 etkinlik düzenleyerek, ülke turizmine katkıda bulunduklarını vurguladı.

- Mezopotamya'nın önemi Mezopotamya bölgesinin insanlık ve medeniyetin doğduğu yer olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti: "O yüzden bu bölgede yeni bir hikaye yazılıyor, başta Şanlıurfa'da. Bize anlatılan tarihin dışında bir tarih olduğunu gördük. 12 bin yıl önce neolitik dönemde 10 bin insan yaşıyor. Sadece buradaki insanlar değil, Amerika'daki, Japonya'daki, Çin'deki, Hindistan'daki her insanın dedesi buradaymış. Bu da, bu toprakların kardeşliğini, beraber yaşama kültürünü gösteriyor. Bütün dünyaya bunu anlatmaya çalışıyoruz. 'İlk ekmek' projemizle beraber dünyada uçan 85 milyon yolcumuza ortak değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz." Bu bölgede 17 kültürel varlığın olduğunu ve Çin'den, Kore'den, Japonya'dan gelen bir turistin 1 haftasını geçirebileceği turların düzenlenmesi gerektiğini belirten Bolat, "Milattan önce 10 bin yıldan başlayıp Osmanlı'ya doğru devam eden çeşitli uygarlıkların geçiş yaptığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aynı zamanda gastronominin ve kültürün devam ettiği tek coğrafya burası. Bunu bütün dünyaya anlatmamız, insanları buraya davet etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

- Gaziantep ve çevresine 1 milyon turist çekme hedefi Bolat, iç hatlarda filonun yüzde 23'ünü 9 antik kenti olan Gaziantep ve çevresine ayırdıklarını ve ilgi arttıkça bu oranın da yükseleceğini anlatarak, "Hedefimiz 2-3 bin dolar harcayacak 1 milyon turisti, bu coğrafyaya çekmek. Bu hedefi ne kadar kısa sürede sağlarsak o kadar başarılı oluruz." diye konuştu. Özel tur paketlerinin hazırlanması ve tanıtımların düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Bolat, Gaziantep için 19 tanıtım turu düzenlediklerini ve bunu 2026'da 23'e çıkaracaklarını kaydetti. Gaziantep'i anlatan yeni bir tanıtım filmi çekmek için de çalışmaların başladığını bildiren Bolat, THY'nin 19 iştirak şirketlerinin de Gaziantep için faydalı olabileceğini, kentteki firmaların, hava araçları üreten firmalara parça üretecek firmalara dönüştürülebileceğini ekledi. Bölgesel hedeflere değinen Bolat, şunları söyledi: "THY'nin 10 yıl içerisinde 170 milyon yolcuya ulaşmasını hedefliyoruz. Atlanta'dan alıp Phuket'e taşıdığımız bir turistin ülkeye katkısı çok az. Ayrıca Körfezdeki bir hava yolu 50 dolar ucuz verdiğinde onu alıyor. Ama Atlanta'dan kalkıp Gaziantep'e gelecek bir turistin yolu THY'den geçiyor. Bu açıdan da bölgesel kültürel faaliyetleri arttırmak, daha çok tanıtım faaliyetleri yapmak THY'nin de sürdürülebilir politikasının bir gereği. Kültür havzası oluşturarak buralara daha çok turist getirmemiz lazım ki THY'nin de büyüme yolculuğu aynı şekilde başarıyla devam etsin."

- THY'nin büyüme vizyonu Bolat, THY'nin 2003'te yerel bir hava yolu şirketi olduğunu anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili vizyonuyla Türkiye'de yapılan yatırımlarla beraber, THY, şu anda dünyanın en önemli hava yollarından birisi haline geldi. THY geçtiğimiz 20 senede, yıllık yüzde 12 oranında büyüme sağladı. Dünya ortalaması yüzde 3,5'tur. 65 uçaktan 515 uçağa ulaştık, 2033 vizyonumuzda THY'nin uçak sayısı 813'e çıkacak." dedi. Dış hatlarda haftada 8 bin noktaya, iç hatlarda 4 bin 700 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, THY'nin uluslararası kapasitede dünyada 3'üncü olduğunu ve yolcu sayısı bakımından 2024 ile 2025 kıyaslandığında yüzde 4 büyüme gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunları aktardı: "THY, son 16 yılda Türkiye'nin en büyük ihracatçısı. Geçen sene 18 milyar dolar döviz getirdik. Getirdiğimiz 18 milyarın 9 milyar doları cari fazlalık. Ülke ekonomisine katma değeri 60 milyar dolar. Türkiye'nin GSMH 1,1 trilyon olarak ölçüldüğüne göre aşağı yukarı yüzde 6'sı THY'nin katma değeri. 20 iştirak şirketiyle 30 milyar dolar geliri olan bir holdingden bahsediyoruz. 95 bin çalışanı var ve 2033 vizyonumuzla ülkeye katkımız 144 milyar dolar olacak."

- Diğer konuşmacılar Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin turizmini tanıtmak için yapılacak olan projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. THY yönetimiyle uzun süredir irtibat halinde olduklarını belirten Çeber, "Gaziantep'in muhteşem bir potansiyeli var. Bu potansiyeli THY'nin profesyonelliğiyle birleştirmek istiyoruz. THY'den isteğimiz, bizim ufkumuz açın, bizi tanıtın, bize yapmamız gerekenleri söyleyin ve siz bizim sesimiz olun ve şimdiden yapacağımız her şey için büyük bir hazır olduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de THY'nin kentin turizmini tanıtmak içi gerçekleştirecekleri projeler için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kenti ilklerin şehri yapmaya devam edeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti: "Bugün vizyonları, ufukları ve stratejileriyle bu önemli çalışmada ülkemizin en önemli marka değerini yöneten sizler bizim için en kıymetli hazinesiniz. Kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirip birleştirdik. Göreceksiniz ki kentimiz bütün ihtişamıyla, esnafıyla, sanayisiyle akıllı, yeşil ve dirençli şehir hedefiyle ayakta ve bizim size ihtiyacımız var. Sizin bu güçlü duruş ve tanıtım ağınıza ihtiyacımız var. Özellikle şehir içindeki lojistik destekle bizim hedefimiz Asya turistini buraya getirmek. Çünkü Asya turisti kum, güneş, deniz istemiyor, tarih ve medeniyet istiyor."