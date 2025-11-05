Gaziantep'te 4 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı rezidansın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangın sonrası rezidansta hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.