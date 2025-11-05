Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 4 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 01:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 4 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı rezidansın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Yangın sonrası rezidansta hasar oluştu.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin aylar sonra ilk kez 100 bin doların altında
        Bitcoin aylar sonra ilk kez 100 bin doların altında
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Gaziantep'in ekim ayı ihracatı yüzde 2,9 arttı
        Gaziantep'in ekim ayı ihracatı yüzde 2,9 arttı
        Güneydoğu Anadolu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Güneydoğu Anadolu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Gaziantep'te "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi devam ediyor
        Gaziantep'te "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi devam ediyor
        Hamza bebek ameliyatla ilk kez duydu
        Hamza bebek ameliyatla ilk kez duydu
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı