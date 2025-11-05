Gaziantep'te başlatılan konut projesinin ilk etabı başladı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan 10 bin sosyal konut projesinin ilk etabındaki inşaat çalışmaları başladı.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 bin sosyal konut projesinin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, 3 bin 385 konutun inşaat çalışmalarına başlandığını ve 1 yıl içerisinde konutların tamamlanacağını belirtti.

Projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimlerinin tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini ifade eden Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlattığımız 10 bin sosyal konut projemizin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun kurasını çekerek hak sahiplerini belirlemiştik. Konutlarımızın inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat alanımızın 6 adasında da konutlarımızı aynı anda yükselteceğiz. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz."