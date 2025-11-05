Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te başlatılan konut projesinin ilk etabı başladı

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan 10 bin sosyal konut projesinin ilk etabındaki inşaat çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:11
        Gaziantep'te başlatılan konut projesinin ilk etabı başladı
        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan 10 bin sosyal konut projesinin ilk etabındaki inşaat çalışmaları başladı.

        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 bin sosyal konut projesinin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, 3 bin 385 konutun inşaat çalışmalarına başlandığını ve 1 yıl içerisinde konutların tamamlanacağını belirtti.

        Projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimlerinin tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini ifade eden Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlattığımız 10 bin sosyal konut projemizin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun kurasını çekerek hak sahiplerini belirlemiştik. Konutlarımızın inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat alanımızın 6 adasında da konutlarımızı aynı anda yükselteceğiz. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz."

        Konutların tünel kalıp sistemiyle inşa edildiğini, bu sayede hem depreme dayanıklı hem de konforlu yaşam alanları oluşturulduğunu aktaran Tahmazoğlu, "Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Hem depreme dayanıklı hem de konforlu konutlar inşa ediyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde projemizi yaptık. Etrafında okul alanları, sosyal donatı ve parkları ile tam bir yaşam alanı olacak. Konutlarımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

