Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 30 bin 572 ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

