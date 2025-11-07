Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 30 bin 572 ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 30 bin 572 ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
