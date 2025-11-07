Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 19 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
