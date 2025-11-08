Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe
Goller: Dk. 2 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.