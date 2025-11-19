Habertürk
        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:48
        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmana milli takımlarda bulunan Sorescu, Kozlowski, Bacuna ve Abena katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

