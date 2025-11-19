Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana milli takımlarda bulunan Sorescu, Kozlowski, Bacuna ve Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
