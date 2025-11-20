Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:00
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmana milli takımlarından dönen Sorescu, Kozlowski, Bacuna ve Abena da katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

