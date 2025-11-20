Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana milli takımlarından dönen Sorescu, Kozlowski, Bacuna ve Abena da katıldı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

