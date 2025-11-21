Gaziantep Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'ndeki ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin açıklama:

Gaziantep Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde ishal ve kusma şikayetleri bulunan ve hastaneye kaldırılan 56 yabancı uyrukludan 48'inin ayakta tedavi edildiğini, geri kalanların ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki bazı yabancı uyruklu kişilerde dün kusma ve ishal şikayetlerinin görüldüğü belirtildi.

Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç, Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."