Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'ndeki ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin açıklama:

        Gaziantep Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde ishal ve kusma şikayetleri bulunan ve hastaneye kaldırılan 56 yabancı uyrukludan 48'inin ayakta tedavi edildiğini, geri kalanların ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'ndeki ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde ishal ve kusma şikayetleri bulunan ve hastaneye kaldırılan 56 yabancı uyrukludan 48'inin ayakta tedavi edildiğini, geri kalanların ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki bazı yabancı uyruklu kişilerde dün kusma ve ishal şikayetlerinin görüldüğü belirtildi.

        Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç, Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nde zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye k...
        Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nde zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye k...
        Gaziantep'te iki kardeşin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        Gaziantep'te iki kardeşin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        Gaziantep'te ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
        Gaziantep'te ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
        Gaziantep'te bir şahıs tartıştığı ağabeyini öldürdü
        Gaziantep'te bir şahıs tartıştığı ağabeyini öldürdü
        GTO'da Azerbaycan Ülke Günü gerçekleştirildi
        GTO'da Azerbaycan Ülke Günü gerçekleştirildi
        Medical Point Gaziantep'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlik
        Medical Point Gaziantep'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlik