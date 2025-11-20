Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.

        Giriş: 20.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:17
        Gaziantep'te ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.

        75. Yıl Mahallesi'nde Ahmet Servi (24) ile ağabeyi Mehmet Servi (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Servi, tabancayla ateş ederek ağabeyini yaraladı.

        Ağır yaralanan Mehmet Servi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

