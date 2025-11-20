Gaziantep'te ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.
75. Yıl Mahallesi'nde Ahmet Servi (24) ile ağabeyi Mehmet Servi (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Servi, tabancayla ateş ederek ağabeyini yaraladı.
Ağır yaralanan Mehmet Servi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.
