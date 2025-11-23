Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban Ovası'nda yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:38
        Araban Ovası'nda yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı
        Gaziantep'in Araban ilçesinde yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı.

        Araban Ovası'nda bu yıl yağlık dane ve silajlık mısırda yaklaşık 12 bin dönüm alanda hasat yapılıyor.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda hasadına başlanılan yağlık dane ve silajlık mısıra ülkenin birçok bölgesinden yoğun talep olduğunu söyledi.

        Özellikle silajlık mısırın ülke ve bölgedeki büyükbaş canlı hayvan besicilerine önemli katkı sağladığını ifade eden Altun, "Bu yıl yağlık dane ve silajlık mısır ürününün kalite ve rekoltesinden memnunuz." diye konuştu.

        Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bu yıl yağlık dane mısır hasadında dönüm başına bin kilogram verim alınırken silajlık mısır hasadında da dönüm başına 5 bin ile 6 bin kilogram arasında verim alındığını kaydetti.

