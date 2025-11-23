Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:55
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturma yürütüldü.

        DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlı tespit edildi.

        Ekipler, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı şafak operasyonuyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

