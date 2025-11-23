Gaziantep'te 1 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.
Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 1 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
