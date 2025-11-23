Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 1 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:46
        Gaziantep'te 1 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

        Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 1 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

