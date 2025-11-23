Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenlerin sadece bir meslek icra etmediklerini, geleceğe yön veren, toplumun gelişiminde kritik rol üstlenen bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin çocukların hayatında bıraktığı izin ömür boyu hissedildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ömür boyu süren öğrenme yolculuğunda en güçlü rehber öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun zihnini bilgiyle buluşturan, yüreğini değerlerle besleyen, karakterini şekillendiren öğretmenlerimiz, ülkemizin güçlü yarınlarının teminatıdır. Sevgiyle yaklaşan bir sözün, sabırla verilen bir bilginin, özveriyle gösterilen bir emeğin bir evladımızın kaderini nasıl değiştirdiğini hepimiz biliyoruz."

Bir çocuğun gözündeki umudu büyüten, ona yeni ufuklar açan da yine öğretmenlerin emeği olduğunu aktaran Şahin, "Bu nedenle öğretmenlerimizin her bir adımını, ülkemizin yarınlarına yapılmış kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Eğitim yolculuğumuzda emeği olan her bir öğretmenimize sağlık, huzur ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.