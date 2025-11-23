Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, öğretmenlerin sadece bir meslek icra etmediklerini, geleceğe yön veren, toplumun gelişiminde kritik rol üstlenen bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirtti.

        Öğretmenlerin çocukların hayatında bıraktığı izin ömür boyu hissedildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Ömür boyu süren öğrenme yolculuğunda en güçlü rehber öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun zihnini bilgiyle buluşturan, yüreğini değerlerle besleyen, karakterini şekillendiren öğretmenlerimiz, ülkemizin güçlü yarınlarının teminatıdır. Sevgiyle yaklaşan bir sözün, sabırla verilen bir bilginin, özveriyle gösterilen bir emeğin bir evladımızın kaderini nasıl değiştirdiğini hepimiz biliyoruz."

        Bir çocuğun gözündeki umudu büyüten, ona yeni ufuklar açan da yine öğretmenlerin emeği olduğunu aktaran Şahin, "Bu nedenle öğretmenlerimizin her bir adımını, ülkemizin yarınlarına yapılmış kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Eğitim yolculuğumuzda emeği olan her bir öğretmenimize sağlık, huzur ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Araban Ovası'nda yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı
        Araban Ovası'nda yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te DEAŞ'ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı
        Gaziantep'te DEAŞ'ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı
        Gaziantep'te minik piyanistler dünya şampiyonu oldu
        Gaziantep'te minik piyanistler dünya şampiyonu oldu
        Gaziantep'te 1 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te 7 adet kaçak silah ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 7 adet kaçak silah ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı