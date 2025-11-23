Habertürk
        Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden öğretmen mezarı başında anıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden öğretmen Fatih Elmas, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından anıldı.

        Giriş: 23.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:59
        İslahiye Anadolu Lisesinde rehber öğretmenliği yapan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Atatürk Mahallesindeki evine ailesiyle birlikte hayatını kaybeden öğretmen Fatih Elmas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

        Mezara çiçek bırakan öğrenciler, genç öğretmen için dua etti.

        İslahiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Durmuş, depremden bu yana öğretmenler gününün kendileri için hep yas olarak geçtiğini, birçok sevdikleri öğretmen ve öğrencileri kaybettiklerini söyledi.

        Öğrencilerden Meryem Çiçek ise İslahiye'de depremlerde hayatını kaybeden 39 öğretmenin isimlerini tek tek okuyarak, hepsine dua ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

