        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda buğday ekimine başlandı

        Gaziantep'te bulunan İslahiye Ovası'nda buğday ekimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:38
        Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda buğday ekimine başlandı
        Gaziantep'te bulunan İslahiye Ovası'nda buğday ekimine başlandı.

        Kaymakam Mehmet Soylu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Ökkeş Demir ve Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ile Cevdetpaşa Mahallesi'nde bu sezon ilk ekimi yapan üreticileri ziyaret etti.

        Kaymakam Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm üreticilere bereket getirmesini diledi.

        İslahiye Ovası'nın güçlü üretim potansiyeline dikkati çeken Soylu, "Çalışkan ve üretken çiftçilerimiz, İslahiye Ovası'nda yeni döneme hazırlanıyor. Dekar başına 850 ila 900 kilogram verim alınıyor. İnşallah bu sene daha da yüksek verim elde edilir. Bu bereketli topraklarda hummalı çalışmalar devam ediyor. İnşallah sezon sorunsuz geçer." dedi.

        Ziraat Odası Başkanı Erdoğan da ilçede yaklaşık 120 bin dönümlük alanda buğday ekildiğini belirterek, üreticilere bereketli sezon diledi.

        Gelecek günlerde 30 bin dönümlük alanda arpa ekiminin yapılacağını dile getiren Erdoğan, İslahiye'nin tarımsal üretim açısından önemini vurguladı.

