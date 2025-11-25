Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bir kişi karısını silahla öldürdü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:38
        Gaziantep'te bir kişi karısını silahla öldürdü
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.

        Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı.

        3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

