Gaziantep'te bir kişi karısını silahla öldürdü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.
Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı.
3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
