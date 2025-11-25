Gaziantepli ihracatçılar yıl sonu hedefini yakalamak istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantepli ihracatçılar, yılı 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı öngörüyor.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Gaziantep’in 2022 yılındaki ihracatı 10 milyar 514 milyon 677 bin dolar olarak gerçekleşti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentten yapılan ihracat 2023'te 10 milyar 71 milyon 31 bin dolara gerileyerek önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,2 düşüş kaydetti.

2024 yılında ise ihracat 9 milyar 990 milyon 519 bin dolar seviyesine gerileyerek üç yılın ardından ilk kez 10 milyar doların altına indi.

Bu yıl ocak-ekim döneminde 8 milyar 333 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapılan kentte, yıl sonunda yeniden 10 milyar dolar seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

- "Depremde ağır bir sınavdan geçildi"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Gaziantep’in üretim ve ihracatta Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentin, 6 Şubat depremleriyle ağır bir sınavdan geçtiğini ama yıkılmadığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: