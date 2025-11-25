Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli ihracatçılar yıl sonu hedefini yakalamak istiyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantepli ihracatçılar, yılı 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı öngörüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:50
        Gaziantepli ihracatçılar yıl sonu hedefini yakalamak istiyor
        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Gaziantep’in 2022 yılındaki ihracatı 10 milyar 514 milyon 677 bin dolar olarak gerçekleşti.

        6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentten yapılan ihracat 2023'te 10 milyar 71 milyon 31 bin dolara gerileyerek önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,2 düşüş kaydetti.

        2024 yılında ise ihracat 9 milyar 990 milyon 519 bin dolar seviyesine gerileyerek üç yılın ardından ilk kez 10 milyar doların altına indi.

        Bu yıl ocak-ekim döneminde 8 milyar 333 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapılan kentte, yıl sonunda yeniden 10 milyar dolar seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

        - "Depremde ağır bir sınavdan geçildi"

        Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Gaziantep’in üretim ve ihracatta Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Kentin, 6 Şubat depremleriyle ağır bir sınavdan geçtiğini ama yıkılmadığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Fabrikalar yeniden ayağa kalktı, çarklar dönmeye devam etti, ihracat rakamları yeniden ivme kazandı. İşte tam da bu nedenle Gaziantep, yalnızca kendi bölgesinin değil, Türkiye ekonomisinin de taşıyıcı kolonlarından biridir. Gaziantep'in 2025 yılını 10 milyar doların üzerinde bir ihracat performansıyla kapatacağına inanıyorum. Küresel talebin zayıf olduğu, finansman maliyetlerinin yükseldiği, üretim giderlerinin arttığı bir dönemde elde edilen bu başarı nedeniyle Gaziantep iş dünyasını kutluyorum."

        - "10 milyar dolar seviyesi korunacaktır"

        Yıldırım, 2026'da tablo değişmesini beklemediğini, Gaziantep'in Türkiye'nin ihracatından payının yüzde 3,5-4 arasında seyrettiğini belirtti.

        Kenti her zaman ileriye taşımak için mücadele ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Enerji verimliliği, dijitalleşme, yeni pazarlar ve lojistiğin güçlenmesi halinde Gaziantep ihracatı 11-11,3 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Küresel talep daralması ve finansman koşullarının zorlayıcı seyretmesi durumunda bile Gaziantep'in 10 milyar dolar bandını koruyacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

