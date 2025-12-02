Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:57
        
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, yeniden ayağa kaldırılıyor.

        İlçede 1865 yılında inşa edilen ve 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen caminin çatısı ve minaresi depremlerde yıkıldı.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan camide çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

        Projenin yüklenici firmasının Sanat Tarihi Mimari Restorasyon Bölümü Sorumlusu Ayşegül Uymaz, "Dervişiye Camisi'nde tarihine yakışır bir şekilde, orijinal mimarisine sadık kalarak restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz titiz çalışmaların yüzde 80’ini tamamladık. Camiyi en kısa sürede yeniden ibadete açmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

