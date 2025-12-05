Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:55
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

        Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

