        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile çevrim içi eğitim platformu Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:07
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile çevrim içi eğitim platformu Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, küresel eğitim vizyonunun güçlendirilmesi ve öğrencilere uluslararası düzeyde geçerli mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik HKÜ ile Coursera arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, iş birliğiyle üniversitenin uluslararası eğitimdeki konumunun daha da güçlendirileceğini dile getirdi.

        Üniversite olarak yenilikçi ve dijital öğrenme odaklı bir vizyonla ilerlediklerini belirten Küçükerdoğan, "HKÜ, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin bir aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu iş birliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli de iş birliğinin öğrencilere küresel ölçekte tanınan sertifika programlarıyla donanım kazandıracağını ifade etti.

        Coursera'nın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi de gerçekleştirilen iş birliğinden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Sektörle ilgili, dünya çapında tanınan içerikleri ve önde gelen üniversite ve şirketlerin mikro sertifikalarını müfredata entegre ederek, bu ortaklık HKÜ öğrencilerinin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerine, işgücüne daha hazırlıklı mezun olmalarına ve geleceğe hazır Türk işgücünün gelişimini desteklemesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

