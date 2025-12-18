Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile çevrim içi eğitim platformu Coursera arasında stratejik iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, küresel eğitim vizyonunun güçlendirilmesi ve öğrencilere uluslararası düzeyde geçerli mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik HKÜ ile Coursera arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, iş birliğiyle üniversitenin uluslararası eğitimdeki konumunun daha da güçlendirileceğini dile getirdi.

Üniversite olarak yenilikçi ve dijital öğrenme odaklı bir vizyonla ilerlediklerini belirten Küçükerdoğan, "HKÜ, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin bir aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu iş birliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli de iş birliğinin öğrencilere küresel ölçekte tanınan sertifika programlarıyla donanım kazandıracağını ifade etti.