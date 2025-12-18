Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:10
        G.Y. (37) idaresindeki 27 AEM 742 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde A.Ş. (75) yönetimindeki 80 AEB 474 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü A.Ş, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Y. (28), E.H.Y. (10), E.M.Y. (7) ve G.K.Y. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

