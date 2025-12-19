Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık'ta hizmete giriyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık'ta hizmete giriyor.

        19.12.2025 - 13:24
        Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık'ta hizmete giriyor
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık'ta hizmete giriyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü olan 25 Aralık'ta açılacak tesisin ilk etkinliği, geleneksel hale gelen "Gazi Oyunları" olacak.

        Toplam 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen Kamil Ocak Spor Salonu, basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

        Profesyonel lig maçları ve uluslararası organizasyonlara uygun olarak projelendirilen tesiste, zemin sistemi, aydınlatma, tavan yüksekliği ve tribün yerleşimi uluslararası standartlara göre hazırlandı.

        Yapılan ek düzenlemelerle yaklaşık 3 bin 800 seyirci kapasitesine ulaşılan salonda 15 özel loca, bir VIP salonu ve engelli bireyler için erişilebilir tribün alanları yer alıyor.

        Teknolojik altyapısıyla da dikkat çeken tesis, uluslararası yayınlara uygun canlı yayın altyapısına, yüksek kaliteli ses ve aydınlatma sistemlerine, dijital ekranlara ve akıllı skor tabelalarına sahip. İklimlendirme sistemi sayesinde salon dört mevsim boyunca konforlu şekilde kullanılabilecek.

        Sporcular için soyunma ve dinlenme alanları, antrenman salonları, hakem ve doktor odaları, doping kontrol alanları ile teknik ekip ofisleri projede yer alıyor. Basın mensupları için ise modern toplantı salonları ve canlı yayın alanları planlandı.

        Kamil Ocak Spor Salonu, yalnızca profesyonel müsabakalara değil, gençler ve amatör sporculara da hizmet verecek. 10 farklı branş için ayrılan spor odaları sayesinde kulüp antrenmanları, okul sporları ve gençlik organizasyonları bu tesiste gerçekleştirilebilecek.

