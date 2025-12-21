Belediye Başkanı Yılmaz, partisinin Şehitkamil ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Bizler aynı hedefe gönül vermiş büyük bir aileyiz. Şehitkamil'e hizmet yolunda en büyük gücümüz, bu dava bilinci ve dayanışma ruhudur." ifadelerini kullandı.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde ortak akıl, istişare ve birlikte hareket etmenin yer aldığını belirten Yılmaz, teşkilatın her kademesinin sahadaki gözlemlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu kaydetti.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler de teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ilçedeki başarılarının teşkilatın sahadaki gücü ve belediye ile uyumlu çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Toplantıda, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları mahallelerden gelen talep ve önerileri paylaştı.