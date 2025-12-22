Gaziantep Büyükşehir Belediyesince evde fizik tedavi hizmeti sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 6 yılda 14 araç ve 28 kişilik uzman ekiple evlerde toplam 102 bin 148 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evde fizik tedavi uygulamalarıyla, hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi sağlanıyor.

Yaklaşık 6 önce hizmet vermeye başlayan birim, hastaların bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Toplam 14 araç ve 28 kişilik uzman ekibin yer aldığı birim şu ana kadar toplam 102 bin 148 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağladı. Ekip günlük 150 civarında hastaya hizmet sunabiliyor.