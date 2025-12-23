Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu

        Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 23.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:26
        Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
        Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Tüzmen, beraberindeki Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında, siyasete atıldığı kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Görevli olduğu dönemde ihracat rakamlarını arttırdığını, şu anda ise komşu ülkelerin fakirleştiğini belirten Tüzmen, "Türkiye olarak komşu ülkelerle ticaret yapabilmek için etrafınızın zengin olması lazım. Komşularımızın zenginliğinin bizim zenginliğimiz olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım." diye konuştu.

        Müteahhitlik sektöründe sıkıntılı olanların ayıklanmasıyla sektörün daha iyi bir yere geleceğini ifade eden Tüzmen şunları atardı:

        "Düzgün işler yapan arkadaşlar faydalı çalışmalar yapıyor. Müteahhitlik sektörünün geleceğini her zaman çok parlak görüyorum. Bizim müteahhitlik sektörümüz çok donanımlı, çok akıllı insanlardan oluşuyor. Arkasında da mühendislik açısından iyi üniversitelerden mezun olanları, teknisyenleri, ustaları var. Dolayısıyla bizim müteahhitlikte hiçbir sıkıntımız yok. Dubai metrosunu biz yapıyoruz. Katar'daki en güzel kütüphaneyi biz yaptık. Nil'in üstündeki 2 milyar dolarlık en büyük köprüyü biz yaptık. Bizzat temelini attım, açılışında kurdele kesmek de bana nasip oldu. Hatasız işler bunlar. Müteahhitlik sektörünün geleceği çok parlak. Yeterki onlara doğru işleri doğru zamanlara hazırlayalım. Bu aradaki ayrık otlarını temizleyelim. Şaibeli işlerden herkes arınsın, sorunları aşarak yolumuza devam edelim."

        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, Gaziantep Şubesi'nin açılışı için kentte bulunduklarını ve kente faydalı projeler yapacaklarını söyledi.

        GGC Başkanı Meral Ay, inşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu kaydederek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Programa DAİMFED Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara, üyeler ve basın mensupları katıldı.

