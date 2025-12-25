Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:06
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasının ardından öğrenciler, şiir okudu ve folklor gösterisi sundu.

        Törende, Türk bayrağına Gaziantep'e verilen "gazilik nişanesi" takıldı.

        Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde son buldu.

        Tören mangası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından protokol üyeleri, Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.

        Tören, protokol üyelerinin Saygı Müzesi'ni ziyaretinin ardından sona erdi.

        Törene, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

