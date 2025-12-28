Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
