        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:18
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

