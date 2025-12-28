Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-28 Aralık tarihleri arasında kentte uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen araç ve adreslerde yaptıkları aramada, 37 kilo 879 gram skunk, 23 kilo 831 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 700 uyuşturucu hap, 188 likit esrar ele geçirdi, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı; o anlar kamerada
        Gaziantep'te ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı; o anlar kamerada
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 61 kilo uyuşturuc...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 61 kilo uyuşturuc...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Milletvekili Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu
        Milletvekili Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu
        Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari müteahhit tutuklandı
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari müteahhit tutuklandı