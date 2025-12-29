Gaziantep'te kar etkili oldu
Gaziantep'te gece saatlerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken bazı sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
