Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 80. Cadde'de yolun karşısına geçmek isteyen Emine ve kızı Fatmagül Gündaş'a çarptı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine Gündaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Gündaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
        Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
        Gaziantep'te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı...
        Gaziantep'te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı...
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı; o anlar kamerada
        Gaziantep'te ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı; o anlar kamerada
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 61 kilo uyuşturuc...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 61 kilo uyuşturuc...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı