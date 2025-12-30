Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GSO tarafından "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" toplantısı düzenlendi

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GSO tarafından "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda sanayide dijitalleşme sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek vizyonun değerlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dijital dönüşümün şehirlerin kalkınması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek yapay zeka uygulamalarının da sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

        GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, küresel rekabet ortamında sanayinin de varlığını sürdürebilmesi için dijital dönüşümün zorunluluk olduğunu ifade etti.

        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayideki dijital dönüşüm sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istediklerini belirtti.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bu alanda somut ve katma değerli çıktılar üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.​​​​​​​

        Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Özgüler, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?

        Benzer Haberler

        Uzman Op. Dr. Yıldız, HPV aşısı hakkında bilgi verdi
        Uzman Op. Dr. Yıldız, HPV aşısı hakkında bilgi verdi
        GSO ev sahipliğinde "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" konusu ele alı...
        GSO ev sahipliğinde "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" konusu ele alı...
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Kur'an-ı Kerim aşkı, görmeyen gözü oldu 1 yılda hafız oldu Görme engelli ha...
        Kur'an-ı Kerim aşkı, görmeyen gözü oldu 1 yılda hafız oldu Görme engelli ha...
        Karlı havalarda şifa arayanlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu Gaziantep'te a...
        Karlı havalarda şifa arayanlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu Gaziantep'te a...
        Gaziantep Büyükşehir, kar yağışı ve don riskine karşı hazırlıklarını sürdür...
        Gaziantep Büyükşehir, kar yağışı ve don riskine karşı hazırlıklarını sürdür...