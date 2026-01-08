Habertürk
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 08.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:09
        Abdullah Kaya ile D.K. arasında Binevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, Abdullah Kaya'yı bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, D.K.'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

