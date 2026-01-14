Gaziantep'te 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda ekipler, "izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve nakletme" suçundan hakkında 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.